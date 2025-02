Salários acima de R$ 10 mil: Brasil tem 9 concursos previstos para cartórios em 2025

Os concursos para cartórios seguem como uma das seleções mais concorridas da área jurídica no Brasil. Com seleções em andamento e previsões de novos editais, 2025 promete ser um ano repleto de oportunidades para os candidatos interessados na outorga de delegações de serviços notariais e registrais.

Com alto nível de exigência, esses concursos são uma excelente opção para quem deseja atuar na área jurídica, mas não se identifica com carreiras como Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública ou Delegado de Polícia.

Um dos diferenciais dessas seleções é que não há exigência de prática jurídica, o que torna a carreira atrativa para recém-formados em Direito que desejam ingressar no serviço público.

Alta remuneração e autonomia financeira

A maioria dos concursos dos cartórios ainda não revelou a remuneração inicial. Apesar disso, os salários ultrapassam R$ 10 mil por mês. Um exemplo é o concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), com remuneração a partir de R$ 11.188,24.

Requisitos para os concursos de Cartório

As oportunidades nos concursos de cartórios abrangem as funções de Notário, Registrador e Tabelião, cargos essenciais para a prestação de serviços extrajudiciais no Brasil.

Para ingressar na atividade notarial e registral, o candidato deve atender a um dos seguintes critérios: ser bacharel em Direito ou ter pelo menos 10 anos de experiência na área jurídica.

Para os concursos de remoção, é necessário ser titular de um serviço notarial ou de registro por, no mínimo, 2 anos no estado onde deseja concorrer.

Principais concursos abertos e previstos em 2025

Atualmente, há uma seleção aberta e diversas seleções em fase de planejamento para a ocupação de vagas em cartórios de vários estados brasileiros. Somente o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) está com edital publicado, com 327 vagas com provas previstas para maio deste ano.

Alguns dos principais concursos previstos no país são:

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ ES) : banca já definida e edital em elaboração;

: banca já definida e edital em elaboração; Tribunal de Justiça da Bahia (TJ BA) : 661 cargos vagos aguardando publicação do edital;

: 661 cargos vagos aguardando publicação do edital; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ RN) : banca Cebraspe definida para o certame;

: banca Cebraspe definida para o certame; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ RS): edital previsto para os próximos meses.

Outros estados também se preparam para abrir seleções, como Paraná, Rondônia e Pará, onde as comissões organizadoras já foram formadas.

Novidade: Exame Nacional de Cartórios

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a criação do Exame Nacional dos Cartórios, um novo critério de seleção para candidatos interessados em atuar nos serviços notariais e de registro.

A aprovação nesse exame será obrigatória para a inscrição nos concursos estaduais, com o objetivo de aumentar a uniformidade, idoneidade e qualidade dos serviços extrajudiciais.

Contudo, a exigência não afetará os concursos com editais já publicados. Os próximos certames deverão aguardar a regulamentação do exame nacional pela Corregedoria Nacional de Justiça, que também será responsável por sua organização.

Concursos com editais publicados

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Consulplan

Cargos: 327

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: cidade(s) e/ou estado(s) de lotação

Número de vagas: Estado de Minas Gerais

Remuneração: varia conforme a rentabilidade de cada serventia

Inscrições: de 17/02/2025 a 18/03/2025

Taxa de inscrição: R$ 340,00

Data da prova objetiva: 03/05/2025

Alguns concursos com bancas definidas

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Notários e Tabeliães

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Jurídica

Lotação: Estado de Roraima

Número de vagas: 2 cargos vagos

Remuneração: A definir

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Notário ou Registrador

Escolaridade: Nível Superior

Carreira: Jurídica

Lotação: Estado do Rio Grande do Norte

Número de vagas: 85 cargos vagos

Remuneração: A definir

Alguns concursos com comissões formadas

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Situação Atual: autorizado e com comissão formada

Banca organizadora: A definir

Cargos: profissional de serviço Notarial ou de Registro

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Cartorária

Lotação: Rio Grande do Sul

Número de vagas: 212 cargos vagos

Remuneração: A definir conforme atividade

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: A definir

Cargos: Notário e Oficial de Registro

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: Estado do Pará

Número de vagas: A definir (O último edital ofertou 280 vagas)

Remuneração: Variável