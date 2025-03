Prazo para inscrição em processos seletivos para estágio na PGE termina em 4 de abril

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) está finalizando as inscrições para dois processos seletivos de estágio. O prazo para candidatura ao 14º Processo Seletivo de Estágio de Nível Superior encerra nesta quinta-feira (20), enquanto as inscrições para o 3º Processo Seletivo de Estágio de Pós-Graduação seguem abertas até o dia 31 de março.

As oportunidades são destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Para o estágio de nível superior, há formação de cadastro de reserva para alunos dos cursos de Direito, Informática, Administração, Ciências Contábeis e Biblioteconomia, com atuação nas unidades da PGE em Belém, Marabá e Santarém. Já o estágio de pós-graduação contempla vagas para estudantes das áreas de Direito e Tecnologia da Informação, incluindo a possibilidade de atuação na unidade da PGE em Brasília.

Para confirmar a inscrição, os candidatos devem entregar 1 kg de alimento não perecível, até 04 de abril. Os alimentos arrecadados serão doados a instituições de assistência social. A prova escrita para ambos os processos será aplicada no dia 27 de abril de 2025.

Remuneração - Os estagiários de nível superior terão direito a bolsa estágio, cujo valor será de até R$ 1.062,00 para jornada de 4 horas e R$ 1.509,00 para jornada de 6 horas (dependendo da avaliação de produtividade do estagiário). Já os estagiários de pós-graduação receberão uma bolsa no valor de R$ 2.500,00, além de auxílio-transporte.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site da PGE, na seção de publicações e concursos.