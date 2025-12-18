Relator da CPMI do INSS comemora operação da PF e lembra que alvos estiveram no colegiado

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), celebrou a nova fase da Operação Sem Desconto. A ação foi deflagrada nesta quinta-feira, 18, e levou o parlamentar a parabenizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e a Polícia Federal.

Para Gaspar, as operações em andamento demonstram que a CPMI está "no caminho certo", mesmo diante da blindagem que ele percebe na comissão. "Operações como a de hoje mostram que, apesar da blindagem, nossos apontamentos demonstram que as investigações estão no caminho certo, seguem avançando e que, mais cedo ou mais tarde, os responsáveis serão alcançados", afirmou.

Alvos da operação desta quinta-feira já estavam sob investigação da CPMI. Entre eles, Romeu Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes (o Careca do INSS), e Éric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS André Fidelis. Ambos foram presos, após pedidos de prisão feitos pelo relator.

CPMI do INSS e novos alvos

Éric Fidelis, um dos presos, havia prestado depoimento à CPMI do INSS em novembro. Na ocasião, ele tomou conhecimento da prisão de seu pai durante a oitiva. Gaspar ressaltou que entre os alvos da recente operação estão pessoas e políticos já mencionados diversas vezes em seu trabalho como relator.

"Entre os alvos, estão pessoas e políticos já citados várias vezes durante o meu trabalho como relator na Comissão. Entre eles, já havia formalizado o pedido de oitiva do senador Weverton Rocha (PDT-MA), a fim de prestar depoimento no colegiado e esclarecer seu relacionamento com o Careca do INSS", declarou Gaspar.

O requerimento para ouvir Weverton Rocha na CPMI foi protocolado por Gaspar em 3 de novembro. No entanto, o pedido ainda aguarda análise do colegiado. O relator reforçou seu compromisso: "De minha parte, como relator da CPMI, continuarei trabalhando até o completo esclarecimento dos fatos e a adoção de medidas para impedir que crimes dessa natureza voltem a se repetir".

Operação Sem Desconto: detalhes e desdobramentos

Nesta quinta fase da Operação Sem Desconto, a Polícia Federal cumpre 16 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão. O senador Weverton Rocha é apontado como um dos principais alvos da investigação, suspeito de ter realizado negócios com indivíduos investigados por desvios no INSS.

A operação também resultou no cumprimento de um mandado de prisão domiciliar e afastamento de Adroaldo Portal, o então número dois do Ministério da Previdência Social. Jornalista de formação, Portal já atuou no gabinete de Weverton Rocha e ocupou cargos no Congresso Nacional ligados a políticos do PDT. Ele foi exonerado do cargo após a operação.

Informações de novembro indicavam que a CPMI passaria a investigar aspectos políticos, priorizando a votação de requerimentos mais controversos. Antes, articulações governistas trabalhavam para derrubar pedidos desse tipo.

A nova fase da operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça e cumpre mandados em diversos estados: Distrito Federal, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão. Os crimes sob investigação incluem inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e dilapidação patrimonial.