Ministro da Previdência diz que governo não sabia sobre envolvimento do nº 2 na fraude do INSS

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o governo Lula não tinha conhecimento sobre o envolvimento de Adroaldo Portal, o número dois da pasta, em um esquema de fraudes nas aposentadorias do INSS. Adroaldo foi preso na manhã desta quinta-feira.

Segundo o ministro, o secretário-executivo foi exonerado logo após a nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada na mesma manhã. "Não tínhamos qualquer informação", disse Wolney, ao ser questionado sobre a eventual participação de Portal.

Wolney afirmou que o governo continua com a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "conter a crise, cuidar dos aposentados e estabelecer a integridade e a governança no ministério".

Governo Lula não protege envolvidos, diz ministro

"Seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém, tanto que há ampla liberdade da CGU e da PF", garantiu o ministro da Previdência.

Quem é Adroaldo Portal, ex-secretário da Previdência

Jornalista de formação, Adroaldo Portal já trabalhou no gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e em cargos do Congresso Nacional ligados a políticos do PDT. Weverton foi alvo de busca e apreensão na operação deflagrada nesta quinta-feira.