O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moradores da área rural de Magalhães Barata recebem novas casas do Minha Casa, Minha Vida

A entrega aconteceu neste domingo, 1º

O Liberal
fonte

As entregas foram entregues neste domingo, 1º (Foto: AESCOM/MCID)

Oito famílias das comunidades Vila Quadros e Nazaré do Fugido, na zona rural de Magalhães Barata, no nordeste do Pará, receberam neste domingo (1º) novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida – modalidade Rural. A entrega marcou mais um avanço do programa no estado e reforçou a política de moradia digna para famílias do campo.

A iniciativa é do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, em parceria com o Instituto de Qualificação Amigos do Tauá. O investimento federal total foi de R$ 3,8 milhões, garantindo moradias que respeitam as especificidades da zona rural e promovem mais qualidade de vida, segurança e dignidade às famílias beneficiadas.

As casas entregues possuem 48 metros quadrados de área total, sendo 44 metros quadrados de área útil, com dois quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro e duas varandas — uma frontal e outra nos fundos, destinada à área de serviço com tanque para lavagem de roupas. As unidades contam ainda com piso em toda a área interna, estrutura totalmente forrada e caixa d’água, assegurando mais conforto às famílias.

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou o compromisso do Governo Federal em garantir moradia digna também para a população que vive fora dos centros urbanos.

“Ficamos muito felizes em mostrar que o Governo Federal não olha apenas para a área urbana, mas também para a zona rural. Essa é uma determinação do presidente Lula. Hoje estamos aqui representando o presidente e levando moradia digna às famílias do município de Magalhães Barata”, afirmou.

O ministro ressaltou ainda que o programa vai além da entrega das casas e tem como objetivo resgatar a dignidade humana. “O banheiro digno é um direito. O Minha Casa, Minha Vida tem trabalhado para oferecer dignidade às famílias paraenses e aos brasileiros”, completou.

Entre as beneficiárias está Rosana Cristina de Lima Monteiro, lavradora de 44 anos, que antes vivia em uma casa de barro. Agora, ela passa a morar em uma residência de alvenaria ao lado do marido e dos três netos.

“Quando criei minhas filhas, nunca tive condições de oferecer uma moradia digna. Hoje, poder dar essa casa para os meus netos é uma satisfação enorme. Estar debaixo de um teto como esse não tem explicação. É um sonho se tornando realidade”, disse.

A entrega também simbolizou a solidariedade entre moradores da comunidade. Edivane Oliveira Favacho, vizinha de Rosana e também beneficiária do programa, celebrou a conquista dupla: além da casa própria, ela ajudou a vizinha no envio da documentação necessária para acesso ao benefício.

Além da entrega das oito moradias, o município avançou na ampliação do acesso à habitação. Durante a agenda, o ministro Jader Filho assinou a contratação de mais 20 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FNHIS, com investimento de R$ 3,08 milhões.

Palavras-chave

Minha Casa, Minha Vida
Política
.
