Cármen Lúcia relata ter recebido ameaça de bomba antes de palestra

A ministra Cármen Lúcia do Supremo Tribunal Federal (STF) relatou ter recebido ameaça de bomba na manhã desta quarta-feira, 18.

O ocorrido, segundo ela, se deu antes de sua palestra no Centro Universitário de Brasília (UniCeub), sobre os direitos das mulheres.

Mesmo com a ameaça, a ministra adotou o bom humor para contar sobre o aviso comunicado: "Não morro de jeito nenhum. Faço um parêntese: agora de manhã, vindo para cá, me comunicaram que mandaram uma bomba para me matar. No meio de estudantes, todos viram meus advogados em dois minutos. Pior para quem mandar. Melhor não mandar. Nem sei se é fato, sei que está sendo noticiado. Só sei que estão me ligando. Sei que estou vivíssima, cada vez mais", disse Cármen.

Procurado pelo Estadão, o STF disse não ter atualizações sobre o caso. Polícia Judicial da Corte foi procurada, mas ainda não se pronunciou.

Esta não é a primeira ameaça de ataque ao STF. Em novembro de 2024, um homem atentou contra o edifício do Supremo. O fato motivou melhorias de segurança no edifício e para os magistrados.