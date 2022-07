PSB Pará lança 18 candidatos a deputado federal e 42 a deputado estadual durante convenção

O PSB-PA lançou oficialmente 18 candidatos ao cargo de deputado federal e 42 a deputado estadual, durante a convenção do partido, realizada na noite de quarta-feira (20), na Câmara Municipal de Belém. Segundo o presidente estadual da sigla, deputado federal Cássio Andrade, candidato à reeleição, a expectativa do PSB é conquistar duas vagas na Câmara Federal e três cadeiras na Assembleia Legislativa do estado do Pará.

Na ocasião, foi ainda anunciada a coligação com o MDB, em apoio à candidatura do atual governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Entre os presentes na convenção desta quarta, estava o presidente do MDB no Pará, Jader Filho, representando o seu partido e consolidando a aliança nas eleições 2022.

Já para o Senado, o partido aprovou o apoio à candidatura de Manoel Pioneiro.

No âmbito nacional, o partido vem com Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O PSB larga na frente por ser um partido organizado, com uma chapa forte, unida e com propósito em comum: de ajudar o povo”, frisa Cássio Andrade.

Conforme o calendário eleitoral, os partidos têm até 5 de agosto para realizar convenções. Após o encontro, o prazo para registro de candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral vai até 15 de agosto. Esse é o último procedimento necessário para a oficialização do candidato.