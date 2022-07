Deputado federal Joaquim Passarinho confirma candidatura à reeleição

O deputado federal Joaquim Passarinho (PL) será novamente candidato à Câmara Federal nas eleições de 2022, como um dos 100 nomes apresentados pela coligação, formada ainda por PSC e PL, em convenção partidária realizada nesta quarta-feira (20). De acordo com Passarinho, o objetivo da candidatura “não é ser contra ninguém e, sim, ser a favor do Pará e do Brasil”.

O deputado federal, que era filiado ao Partido Social Democrático (PSD), passou para o PL em março deste ano, fazendo parte do grupo de políticos paraenses que entrou para o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. “"Hoje, dia 22, acompanho em viagem Tocantins/Pará, o Presidente Bolsonaro, que acaba de abonar a minha ficha junto ao PL. Vamos juntos, unidos por um Brasil melhor", enfatizou Passarinho na ocasião, em publicação em uma rede social.

Também no período da filiação, Joaquim Passarinho disse que m seu mandato nunca foi ligado ao Governo do Pará e que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou um acordo com o governador do Estado, que é oposição ao presidente da República. Além disso, Kassab sinaliza a possibilidade de apoiar o ex-presidente Lula em um possível segundo turno nas eleições deste ano.

"Não concordo com essa posição, e, como vice-líder do Governo, considerei mais coerente me filiar ao PL, ao qual fui convidado pelo presidente Bolsonaro", destacou. Após exercer dois mandatos como deputado federal, dois como deputado estadual e quatro como vereador e mais dois anos como secretário estadual de Obras, Joaquim Passarinho tem como expectativa para o pleito eleitoral deste ano "continuar a mudança, com o combate à corrupção e resgatando valores como família e fé".

Joaquim Passarinho é sobrinho do, já falecido, político e militar Jarbas Passinho, que foi senador e governador do Pará.