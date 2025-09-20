Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Procurador regional eleitoral afirma que fiscalização de candidatos acontece o ano inteiro

Mesmo quem não foi eleito durante um pleito é alvo de fiscalização, afirma procurador Alan Mansur

Maycon Marte
fonte

Procurador Regional Eleitoral, Alan Mansur, explica tramites da justiça eleitoral (Igor Mota | O Liberal)

O procurador regional eleitoral e procurador da república no Ministério Público Federal (MPF), Alan Mansur, reforçou em entrevista ao Grupo Liberal que o processo eleitoral exige uma fiscalização constante sobre os candidatos, apesar da intensificação em períodos de eleição. Segundo ele, mesmo os candidatos que não se elegem após um pleito permanecem sob o olhar da justiça eleitoral, para averiguar a conduta e evitar futuras atividades irregulares. As ações se tornam mais rigorosas durante as eleições, com atenção especial as irregularidades mais comuns no período, como compra de votos e ações ilegais em benefício próprio, mas seguem avaliando as mesmas condutas, para definir como foi o desempenho do candidato no que ordena a lei.

Além da fiscalização sobre os eleitos, Mansur afirma que a atuação dos não eleitos também entra em fiscalização. Isso porque a investigação se preocupa com diferentes frentes, o que inclui tanto o comportamento dos candidatos, quanto o uso das verbas públicas utilizadas na campanha.

“A justiça eleitoral e o Ministério Público Eleitoral atua de forma constante, até porque nós temos eleições a cada dois anos no Brasil, então é um ano eleitoral mais intenso em relação à aquela eleição especificamente, o outro ano é julgamento de prestação de contas, é julgamento de ações de cassação”, exemplifica o procurador.

As principais irregularidades no período eleitoral incluem, por exemplo, compra de votos, utilização da máquina pública para benefício próprio e propaganda eleitoral irregular. Mas, o procurador reforça que as contravenções podem gerar punições mesmo após o período, com aplicação de penalidades mesmo aos que não foram eleitos. Essa medida, segundo ele, garante que candidatos derrotados sejam, em alguns casos, impedidos de concorrer, o que evita futuras irregularidades.

VEJA MAIS

image 'Belém é uma cidade historicamente comprometida com a temática da sustentabilidade', diz Zanin
Ministro do STF falou sobre a escolha da capital paraense para sediar o Fórum Verdemocracia, da Justiça Eleitoral, e a COP 30

image Ministra Cármen Lúcia abre Fórum Nacional Verdemocracia em Belém 
Evento segue até quarta-feira (17) com debates sobre os desafios da Justiça Eleitoral 

image 'O papel de Moraes na história será sempre lembrado', diz Cármen Lúcia
Na retomada dos trabalhos da Justiça Eleitoral, após o recesso de julho, a ministra iniciou a sessão com um discurso protocolar, mencionando a preparação para o próximo pleito

“Todos esses assuntos podem resultar em ações que busquem aplicação de multa para aqueles candidatos, multas financeiras ou ações para caçar determinadas candidaturas, ou seja, pode ser cassado o mandato daqueles que foram eleitos e também pode ser apenado aqueles que não foram eleitos, mas que cometeram irregularidade”, explica Mansur.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alan mansur

justiça eleitoral
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

21.09.25 14h57

Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

21.09.25 14h38

POLÍTICA

Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem

Protestos acontecem ao longo do dia em mais de 30 cidades pelo Brasil

21.09.25 14h03

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

Saúde de Bolsonaro

Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Ex-presidente teria sido admitido no hospital para exames na manhã deste domingo (14)

14.09.25 15h00

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda