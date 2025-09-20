Procurador regional eleitoral afirma que fiscalização de candidatos acontece o ano inteiro

O procurador regional eleitoral e procurador da república no Ministério Público Federal (MPF), Alan Mansur, reforçou em entrevista ao Grupo Liberal que o processo eleitoral exige uma fiscalização constante sobre os candidatos, apesar da intensificação em períodos de eleição. Segundo ele, mesmo os candidatos que não se elegem após um pleito permanecem sob o olhar da justiça eleitoral, para averiguar a conduta e evitar futuras atividades irregulares. As ações se tornam mais rigorosas durante as eleições, com atenção especial as irregularidades mais comuns no período, como compra de votos e ações ilegais em benefício próprio, mas seguem avaliando as mesmas condutas, para definir como foi o desempenho do candidato no que ordena a lei.

Além da fiscalização sobre os eleitos, Mansur afirma que a atuação dos não eleitos também entra em fiscalização. Isso porque a investigação se preocupa com diferentes frentes, o que inclui tanto o comportamento dos candidatos, quanto o uso das verbas públicas utilizadas na campanha.

“A justiça eleitoral e o Ministério Público Eleitoral atua de forma constante, até porque nós temos eleições a cada dois anos no Brasil, então é um ano eleitoral mais intenso em relação à aquela eleição especificamente, o outro ano é julgamento de prestação de contas, é julgamento de ações de cassação”, exemplifica o procurador.

As principais irregularidades no período eleitoral incluem, por exemplo, compra de votos, utilização da máquina pública para benefício próprio e propaganda eleitoral irregular. Mas, o procurador reforça que as contravenções podem gerar punições mesmo após o período, com aplicação de penalidades mesmo aos que não foram eleitos. Essa medida, segundo ele, garante que candidatos derrotados sejam, em alguns casos, impedidos de concorrer, o que evita futuras irregularidades.

“Todos esses assuntos podem resultar em ações que busquem aplicação de multa para aqueles candidatos, multas financeiras ou ações para caçar determinadas candidaturas, ou seja, pode ser cassado o mandato daqueles que foram eleitos e também pode ser apenado aqueles que não foram eleitos, mas que cometeram irregularidade”, explica Mansur.