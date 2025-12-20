Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Cumprimento entre Lula e Milei é protocolar e frio, em comparação com abraço em Peña

Estadão Conteúdo

O cumprimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o seu homólogo argentino, Javier Milei, foi protocolar e até frio, quando comparado com o aceno ao chefe de Estado do Paraguai, Santiago Peña, na 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados neste sábado, 20.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Lula dando um "tapinha no ombro" de Milei ao recebê-lo na Cúpula. O presidente argentino não sorri. Ao posar para a foto, ambos os chefes de Estado permaneceram distantes um do outro. Por sua vez, os presidentes brasileiro e paraguaio tiraram a foto bem próximos um ao outro, em cumprimento de mãos acompanhado de sorrisos e um abraço lateral. Peña assume no lugar de Lula a Presidência rotativa do Mercosul em janeiro.

Milei é crítico vocal do presidente Lula e aliado da família Bolsonaro. Há duas semanas, compartilhou nas redes sociais postagem sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Nesta semana, causou polêmica ao publicar uma ilustração em que comparava Brasil, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa a uma grande favela e os demais países da América do Sul como áreas futuristas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MERCOSUL/CÚPULA/LULA/MILEI
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Justiça determina indenização de R$ 400 mil a Dilma e pagamento mensal por tortura na ditadura

20.12.25 21h02

Lula teve reunião bilateral com presidente do Panamá à margem da cúpula do Mercosul

20.12.25 17h42

AGU processa entidade ligada ao PT e mais 7 por descontos ilegais em aposentadorias do INSS

20.12.25 17h28

MERCADO

Presidente da FIEPA fala sobre debate sobre escala 6×1 e diz que proposta é “inoportuna"

Segundo Alex Carvalho, o país deveria priorizar o combate à informalidade, à pirataria e às atividades ilícitas, em vez de avançar em mudanças que ampliem os custos e encargos sobre empresas que geram empregos com carteira assinada

20.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Após cassação, Eduardo Bolsonaro diz que perda do mandato é 'medalha de honra'

A Mesa Diretora da Casa cassou o mandato de Eduardo por faltas

19.12.25 11h02

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda