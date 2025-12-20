Capa Jornal Amazônia
FAB nega pedido para divulgar custos de voo de Motta e Gilmar para Gilmarpalooza argentino

Aeronáutica impôs sigilo de cinco anos nessa informação

Estadão Conteúdo
Deslocamento ocorreu para participação em um evento jurídico organizado por Gilmar Mendes na capital argentina (Carlos Moura / SCO / STF)

A Aeronáutica rejeitou um pedido via Lei de Acesso à Informação (LAI) para divulgar os custos de um voo a Buenos Aires solicitado em novembro deste ano pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e que teve a companhia do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Esse deslocamento, realizado em 5 de novembro, foi para a participação em um evento jurídico organizado por Gilmar Mendes na capital argentina, o 1º Fórum de Buenos Aires, uma versão argentina de outro evento que Gilmar costuma realizar em Lisboa e que é conhecido como "Gilmarpalooza".

Veja mais

image Ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino votam para derrubar lei que validou marco temporal
Os defensores do marco temporal querem que povos originários só possam reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

image STF retoma julgamento do marco temporal em meio a novo embate com o Congresso
Relator dos processos, o ministro Gilmar Mendes deve apresentar seu voto durante a deliberação nesta segunda-feira (15)

O pedido de acesso aos custos do deslocamento pela Força Aérea Brasileira foi feito pelo jornal "O Globo", que noticiou a negativa. De acordo com a publicação, a FAB impôs sigilo de cinco anos nessa informação, apesar de ter liberado anteriormente dados semelhantes sobre custos de outro deslocamento de Hugo Motta.

A Aeronáutica também rejeitou um recurso apresentado para tentar obter a informação. Questionada sobre o assunto, a assessoria de imprensa da Aeronáutica ainda não se manifestou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

FAB/CUSTOS/AVIÃO/HUGO MOTTA/GILMAR MENDES/STF/GILMARPALOOZA/BUENOS AIRES
