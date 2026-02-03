Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Zema diz que se sente honrado, mas que não recebeu proposta para ser vice de Flávio Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que se sente honrado pela cogitação, mas que não recebeu convite para ser vice na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República. As declarações ocorreram em um evento da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, em Brasília, nesta terça-feira, 3.

Na ocasião, Zema foi questionado por jornalistas se recebeu alguma proposta do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que se referiu ao governador de Minas Gerais como um "excelente vice" em entrevista à Jovem Pan News na semana passada.

"Primeiro, eu fico muito honrado com qualquer cogitação, convite nesse sentido, mas não recebi", disse Zema. Na sequência, o governador disse que manterá o seu nome colocado para o Palácio do Planalto. "Mas, como eu já falei diversas vezes, eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final, porque me considero um candidato um tanto quanto fora do sistema, alguém que tem uma carreira muito longa no setor privado, e vejo que a política no Brasil precisa de ideias diferentes".

O governador de Minas Gerais disse ainda que, em eventual segundo turno na eleição deste ano, apoiará qualquer candidatura que será contrária ao PT. "O candidato que estiver contra o PT, eu estarei apoiando no segundo turno. Esse candidato pode ser eu mesmo, pode ser o Flávio e pode ser, também, aquele que o PSD vier a escolher. Qualquer um que estiver contra o PT, eu estarei dando apoio em Minas Gerais, como fiz em 2022 com o (Jair) Bolsonaro."

Na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na "Papudinha", vê com "bons olhos" qualquer candidatura contrária ao PT, por acreditar que somará com a campanha de Flávio no segundo turno. Tarcísio também disse que mantém o seu nome para a reeleição em São Paulo e que apoiará Flávio.

Atualmente, além de Zema, há outros três nomes presidenciáveis em debate no universo político, todos no PSD: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Zema

Flávio Bolsonaro

vice

proposta
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Camilo Santana deixará governo em abril, mas nega disputa a governo do CE

03.02.26 22h07

Nexus: Lula é presidenciável com maior presença nas redes sociais

03.02.26 21h49

Zema diz que se sente honrado, mas que não recebeu proposta para ser vice de Flávio Bolsonaro

03.02.26 21h38

Advogada grávida diz que procurador 'partiu pra cima' dela em meio a discussão em quilombo

03.02.26 21h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda