Camilo Santana deixará governo em abril, mas nega disputa a governo do CE

Estadão Conteúdo

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), afirmou que deixará o cargo em abril. Segundo ele, o objetivo da saída é apoiar a reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e coordenar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado. A declaração foi dada à CNN Brasil nesta terça-feira, 3.

Questionado sobre uma eventual disputa ao governo cearense, Santana descartou a hipótese. "A avaliação do governo é boa e o governador Elmano vai fazer uma série de entregas importantes este ano. Ele ainda vai crescer", disse.

Como mostrou o Estadão, o nome do ministro da Educação vinha ganhando força para a disputa ao governo em meio à rearticulação da oposição liderada pelo ex-governador Ciro Gomes. O retorno do ex-presidenciável ao PSDB e a movimentação no campo da direita aprofundaram rompimentos entre aliados históricos e passaram a colocar em dúvida a reeleição do atual governador.

Santana liderava, em dezembro, a disputa pelo governo do Ceará em um cenário que o colocava frente a frente com Ciro Gomes e o senador Eduardo Girão (Novo), sem a presença de Elmano. Em um cenário sem Camilo Santana e contra o atual governador, Ciro Gomes aparecia na liderança.

O PT, como um todo, chega a 2026 enfrentando dificuldades em parte do Nordeste, historicamente considerado um "bastião da esquerda". Pesquisas recentes indicam vantagem da oposição em Estados-chave como Bahia, Maranhão e Ceará, enquanto, em outros, os palanques seguem marcados por indefinições, disputas internas e negociações abertas.

Santana também afirmou que reassumirá o mandato de senador ao deixar o ministério "para ajudar o presidente Lula". "Estarei mais presente no meu Estado e na região Nordeste, onde tenho uma relação muito boa com os governadores", acrescentou.

