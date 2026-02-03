Capa Jornal Amazônia
Nexus: Lula é presidenciável com maior presença nas redes sociais

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o pré-candidato à Presidência com maior presença nas redes sociais, de acordo com levantamento feito pelo instituto de pesquisa Nexus, da FSB Holding, divulgado nesta terça-feira, 3. Segundo o levantamento, Lula possui um Índice de Relevância das Redes (IR? Nexus), que é calculado de 0 a 100, de 79,92 pontos.

O instituto analisou o desempenho dos 11 principais nomes cotados para a disputa da Presidência nas cinco principais redes sociais - Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok - entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025. Segundo a Nexus, o índice "consolida a performance nas redes sociais, equilibrando frequência de postagens, alcance, engajamento e eficiência, e aplicando pesos proporcionais à relevância estratégica de cada plataforma".

O segundo nome com maior índice é o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) que, meses atrás, foi cotado na disputa da Presidência, mas hoje apoia a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Eduardo faz 62,42 pontos. O terceiro é justamente Flávio, com 57,71 pontos.

Em quarto, está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 28,77. Ele é seguido pelo governador de São Paulo, Ronaldo Caiado (PSD), com 14,46 pontos; pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 13,90 pontos; pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 13,75 pontos; pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 10,84 pontos; pelo ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), com 9,68 pontos; pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 8,83 pontos e pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), com 7,90 pontos.

O presidente possui um maior IR? Nexus em três das cinco redes sociais analisadas. No Youtube e X, o petista está em segundo, atrás de Eduardo Bolsonaro.

A rede social em que Lula possui um maior índice é o TikTok, com 97,98 pontos. Já a rede onde ele possui um menor número é o Youtube, com 60,74 pontos.

Palavras-chave

eleições 2026

Presidência

pré-candidatos

redes

Nexus

presença
Política
