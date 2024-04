Prisão de deputado Chiquinho Brazão é mantida pela Câmara em votação apertada

Após uma votação acirrada, a Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, que está detido desde 24 de março sob suspeita de envolvimento na execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Com 277 votos a favor, 129 contrários e 28 abstenções, a decisão referendou a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório do deputado Darci de Matos, do PSD de Santa Catarina, foi seguido pela maioria dos parlamentares.

O deputado Brazão, que nega qualquer participação nos crimes, permanece na penitenciária federal de Campo Grande durante o desenrolar das investigações.

Ao término da votação, um grupo de parlamentares expressou seu apoio à decisão, clamando por "justiça" no plenário da Câmara.