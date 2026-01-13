Presidente Lula é desaprovado por 50% e aprovado por 47%, mostra pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50% dos eleitores e aprovado por 47%, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta terça-feira (13). A diferença está dentro da margem de erro, de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Outros 3% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas por meio de entrevistas telefônicas entre os dias 8 e 12 de janeiro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026.

O estudo também avaliou a percepção sobre o governo federal e indicou predominância de avaliações negativas. Para 15% dos entrevistados, a gestão é ótima; 20% a consideram boa; 20,5% avaliam como regular; 18,6% classificam como ruim; e 22,8% como péssima. Outros 3,2% não souberam responder.

Na soma, as avaliações ótimo ou bom totalizam 35%, enquanto regular representa 20,5% e ruim ou péssimo, 41,4%.

Na análise por áreas, a segurança pública apresenta o pior desempenho: 25,6% avaliam o setor como ótimo ou bom, 22,4% como regular e 48,7% como ruim ou péssimo. Não souberam responder 3,4%.

A condução da economia é considerada ótima ou boa por 32,2% dos entrevistados, regular por 21,5% e ruim ou péssima por 43,4%. Outros 3,1% não souberam responder.

Na área da saúde, 32,1% avaliam a gestão como ótima ou boa, 23,2% como regular e 41,5% como ruim ou péssima. Não souberam responder 3,4%.

Já a educação é vista como ótima ou boa por 37,9% dos entrevistados, regular por 20,2% e ruim ou péssima por 39,1%. Outros 3% não souberam responder.