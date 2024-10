Presidente Lula desembarca em Belém na noite desta sexta-feira (11/10)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou na base aérea de Belém, na noite desta sexta-feira (11/10), e vai pernoitar em Belém, para amanhã, cedo participar da Romaria Fluvial, e, à noite da Trasladação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

A chegada de Lula foi postada em vídeo pela deputada federal, Dilvanda Faro, integranta da bancada federal do Pará pelo PT. Em poucos minutos, a postagem da dezenas de visualizações, e comentários de internautas saudando a vinda do petista à capital paraense. "Bem-vindo melhor presidente da história do Brasil, em solo paraense que nossa senhora derrame chuva de bênçãos em você", diz um internauta.