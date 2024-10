Círio 2024: Lula desembarca nesta sexta em Belém e comenta sobre participação no Círio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na noite desta sexta-feira (11.10) em Belém, para participar da Romaria Fluvial, na manhã de sábado (12.10), uma das programações do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, ele sairá às 20h15 do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará, com destino a capital paraense. A previsão é de que o avião do presidente chegue à Base Aérea de Belém às 21h55.

Na manhã desta sexta, em entrevista à Rádio O Povo CBN, de Fortaleza, Lula citou a visita à capital paraense, após cumprir agenda no Ceará. "Depois vou embora para Belém, vou participar do Círio de Nazaré, que é uma promessa que eu tenho há muito tempo de participar", declarou.

Antes da viagem a Belém, o presidente participa de compromissos na capital cearense, entre eles a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim I e a cerimônia de entrega de novos ônibus escolares do Ministério da Educação para municípios do Ceará.

O Planalto confirmou a participação de Lula apenas no Círio Fluvial.