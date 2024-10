Presidente Lula cancela visita às obras da COP 30 em Belém, mas confirma vinda para Círio Fluvial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a vinda a Belém nesta sexta-feira (11). Ele iria participa de um evento sobre as ações do governo federal em Belém para a COP 30, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia. No entanto, está confirmada a participação de Lula na Romaria Fluvial, do Círio 2024, no sábado (12/10).

O cancelamento da agenda sobre a visita às obras do Parque da Cidade, prevista para sexta-feira (11) foi informado no início da noite desta quarta-feira (9/10), pela secretaria de Comunicação da Presidência da República. O motivo não foi informado.

"A agenda prevista para o final da tarde de sexta-feira, dia 11/10, de visita ao Parque da Cidade, em Belém, seguida de evento no centro de convenções do hangar da cidade foi cancelada. Está mantida a participação do presidente da romaria fluvial, no sábado (12)", diz a nota da Secom, do governo federal.

Círio de Nazaré

A informação é de que o presidente Lula vai chegar a Belém. na sexta-feira, vindo de Fortaleza, no Ceará, onde vai participar da cerimônia de entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim I Módulo 4 e na Expansão do Pé de Meia.