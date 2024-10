Presidente Lula vai acompanhar a Romaria Fluvial no próximo sábado (12), em Belém

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os próximos dias inclui uma visita a Belém no final de semana do Círio de Nazaré. Lula estará na capital paraense no sábado (12) e acompanhará a Romaria Fluvial do Círio de Nazaré.

Ainda não há confirmação de que ele permanecerá para a procissão oficial.

No dia 11, o presidente Lula estará em Fortaleza, no Ceará, para a cerimônia de entrega do MCMV no Residencial Cidade Jardim I Módulo 4 e na Expansão do Pé de Meia. No dia seguinte, ele desembarcará em Belém.

CÍRIO FLUVIAL

A Romaria Fluvial tem um percurso estimado de 10 milhas marítimas, aproximadamente 18,5 km. Às 9h, Nossa Senhora de Nazaré sairá do Trapiche de Icoaraci, localizado na Rua Siqueira Mendes, número 373, no bairro do Cruzeiro, e seguirá até a Escadinha do Cais do Porto, na Praça Pedro Teixeira, na Avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina.

Ao longo do trajeto, na Baía do Guajará, ela receberá diversas homenagens.