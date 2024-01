Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco vai pedir ao STF lista de parlamentares monitorados pela ABIN

Após as recentes operações da Polícia Federal (PF) contra um suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades dentro da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou que encaminhará um ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a lista de deputados federais e senadores que teriam sido monitorados “clandestinamente” pelo órgão.

"Encaminharei ao Supremo Tribunal Federal ofício solicitando os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, dada a gravidade que um fato dessa natureza representa”, declarou.

As investigações da PF apontam para a possível existência de uma "Abin paralela", com espionagem ilegal de autoridades e adversários políticos, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-diretor da Agência e atual deputado federal, Alexandre Ramagem (PL-RJ), foi alvo de busca e apreensão, na semana passada.

Nesta segunda-feira (29), policiais federais também cumpriram mandados de busca e apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente.