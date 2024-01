Pacheco reage à fala de Valdemar Costa Neto: 'não é capaz de organizar oposição'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) usou suas redes sociais nesta quinta-feira (25) para responder às declarações feitas pelo presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Ao criticar as recentes operações contra parlamentares do PL, realizadas pela Polícia Federal com autorização do presidente do STF Alexandre de Moraes, Valdemar criticou a falta de atitude por parte do presidente do Congresso. Mas Pacheco reagiu à fala:

"Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF", escreveu o senador em suas redes sociais. "E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema", acrescentou.

Valdemar Costa Neto fez críticas ao presidente do Senado ao comentar sobre a operação da Polícia Federal contra Alexandre Ramagem (PL-RJ), chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL). Uma semana antes, outro político do PL, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) também foi alvo de operação da PF.

Para Valdemar, o presidente do Congresso "não defende a Câmara nem o Senado" e já deveria ter "feito o impeachment" de Moraes.

"[Moraes] acha que pode fazer o que quer. Sabe por quê? Porque o Rodrigo [Pacheco] é frouxo. Ele sabe que o Rodrigo não vai reagir", declarou o presidente do PL.

"Ele [Pacheco] tinha que ter tomado providência. Não pode deixar a Polícia Federal entrar aqui na Câmara, não. Se tivesse outro presidente, um Renan [Calheiros] ou Antônio Carlos [Magalhães], mas nem perto eles [a Polícia Federal] passavam. Já tinham aberto o impeachment contra ele de cara. Certo. Ele [Moraes] não respeita o Poder Legislativo. É incrível isso".