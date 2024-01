Dois pré-candidatos a prefeito pelo PL são alvos da Polícia Federal em uma semana

Dois pré-candidatos a prefeito pelo Partido Liberal (PL) - mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro - foram alvos de operações da Polícia Federal (PF) no intervalo de uma semana. O caso mais recente envolve o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), investigado no âmbito de uma ação sobre suposta espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Nesta quinta-feira (25), policiais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão dentro da operação Vigilância Aproximada, inclusive no gabinete e no apartamento funcional da Câmara ocupado pelo deputado Ramagem.

No dia 18 deste mês, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) também foi alvo de operação da PF, por suposta ligação com os protestos do 8 de janeiro de 2023.

Os dois políticos do PL são pré-candidatos a prefeito pelo partido. Enquanto Ramagem pode disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, Jordy deve concorrer a a chefia do executivo municipal de Niterói.

As operações contra Ramagem e Jordy foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo a revista Oeste, senadores da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram nesta quarta-feira (24) com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso e solicitaram o fim dos inquéritos relatados por Moraes. Alguns parlamentares da oposição têm se manifestado publicamente sobre o assunto.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto classificou a operação desta quinta-feira contra Ramagem como "perseguição por causa do Bolsonaro" e cobrou uma atitude do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

"Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro", escreveu em suas redes sociais.