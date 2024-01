TSE aciona PF após identificar filiação falsa de Lula ao PL, partido de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, acionou a Polícia Federal (PF) após identificar uma filiação falsa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, principal opositor do petista. Conforme informações divulgadas pelo portal O Globo, para Moraes, há “claros indícios de falsidade ideológica”, uma vez que é “fato notório” que Lula é filiado ao PT.

VEJA MAIS

A filiação foi registrada em meados de julho de 2023, com a inserção de dados falsos em sistema eleitoral, pelo login da advogada Ana Daniela Leite e Aguiar, que presta serviços ao partido de Bolsonaro, segundo o TSE. O ministro determinou que fossem encaminhadas cópias dos autos ao diretor-geral da Polícia Federal para adoção de todas as providências cabíveis, que deverão ser informadas a este Tribunal.

Ana Daniela Leite e Aguiar não se manifestou sobre o assunto. Já o PL encaminhou nota da empresa Idatha, contrata pelo partido para a implantação de sistema de gerenciamento de dados partidários fornecidas pelo Sistema FILIA do TSE. A companhia argumenta que o acesso é realizado através de senha de acesso nacional da agremiação fornecidas pela Corte e o fluxo de qualquer eventual filiação é registrado no sistema, o qual mantém informações e documentos auditáveis, estando todos os lançamentos disponíveis para averiguação das autoridades competentes. "Em resposta a este possível incidente, a empresa pretende verificar e está totalmente à disposição das autoridades para contribuir com o que for necessário”, disse.