Lula anuncia Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele ficará no lugar de Flávio Dino, que será ministro do STF, após ser indicado por Lula e ter o nome aprovado pelo Senado.

Na segunda-feira (8), Lula e Lewandowski se reuniram no Palácio da Alvorada e a noemação dele para o Ministério já era aguardada para essa semana. O presidente anunciou o nome do ministro ao lado do próprio Lewandowski, de Dino e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em coletiva realizada no final da manhã desta quinta-feira (11).

Durante a coletiva, Lula informou que, a pedido do futuro titular da pasta, fará o decreto de nomeação no dia 19. "Acertamos que ele toma posse no dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, que só vai tomar posse em 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora", declarou.

Histórico

O ministro Ricardo Lewandowski chegou ao STF Suprema Corte em fevereiro de 2006, nomeado pelo presidente Lula. Sele foi presidente da mais alta corte judiciária do país no biênio 2014/2016. Ao final de sua gestão, presidiu o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado.

Lewandowski deixou oficialmente o Supremo no dia 11 de abril de 2023, um mês antes de completar 75 anos, idade limite para permanência na Corte. A vaga aberta com a saída dele do Supremo foi ocupada por Cristino Zanin, também indicado pelo presidente Lula.