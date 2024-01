Veja quem é Ricardo Lewandowski, novo ministro da Justiça e Segurança Pública anunciado por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (11) a nomeação de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sucedendo Flávio Dino, que se dirige ao Supremo. A posse do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) está programada para fevereiro.

Lewandowski, formado pela Universidade de São Paulo (USP), concentrou-se na advocacia e carreira acadêmica desde sua aposentadoria compulsória em abril de 2023 do STF, onde chegou em 2006 por indicação de Lula.

Sua atuação no STF foi marcada pelo garantismo, privilegiando os direitos dos réus. No julgamento do Mensalão, defendeu a absolvição de José Dirceu e José Genoíno, sendo vencido. Também apontou desvios na Operação Lava Jato, tornando-se relator da "Vaza Jato", que resultou na anulação da condenação de Lula.

Além disso, Lewandowski teve participação em decisões emblemáticas do STF, como o habeas corpus coletivo para presas grávidas e mães de menores, a constitucionalidade das cotas para candidatos negros em universidades e a determinação de um plano de vacinação contra a Covid-19.

O ex-presidente do STF, que presidiu de 2014 a 2016, também conduziu o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e ocupou a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2010 a 2012, implementando a Lei da Ficha Limpa. No Conselho Nacional de Justiça (CNJ), promoveu a adoção das audiências de custódia em todo o país.