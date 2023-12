Bolsonaro corta o cabelo em barbearia improvisada e avisa: em 2026 'acaba tudo'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surpreendeu ao cortar o cabelo em uma barbearia, nesta sexta-feira (29), e visitar um apoiador em Porto de Pedras, Alagoas, antes de se preparar para o Ano Novo. O momento foi registrado em vídeo pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado e compartilhado nas redes sociais.

No vídeo, Bolsonaro é visto em um salão improvisado pelo barbeiro Messias, cercado por apoiadores que tiram fotos e o filmam. Durante o corte, Bolsonaro menciona o Dpvat (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres) e afirma que em 2026 "acaba tudo". Vale lembrar que o seguro foi descontinuado em 2020, e uma proposta de retomada enviada pelo governo Lula da Silva (PT) está prevista para votação em 2024.

"Tem picanha, Bolsa Família e tem Dpvat. Dia 1º tem a volta do imposto do diesel", acrescenta Bolsonaro durante o encontro. Um homem no local expressa sua emoção, afirmando que Bolsonaro foi o "melhor presidente" que o Brasil teve. Após o corte de cabelo, Bolsonaro acompanha o homem até sua casa para visitar a esposa.

Na residência, ambos criticam cortes no Bolsa Família e outras decisões do governo Lula. Bolsonaro destaca ter triplicado o valor do benefício durante seu mandato. Ao ser solicitado para "ajudar", Bolsonaro responde que agora é "apenas ex-presidente".