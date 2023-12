Jair Bolsonaro é recebido com aplausos na posse de Javier Milei na Argentina

Ao chegar para a cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) foi calorosamente aplaudido, com brasileiros e argentinos agitando bandeiras e entoando gritos de “Bolsonaro, Bolsonaro” em frente ao Congresso argentino.

Em uma transmissão da Televisión Pública argentina, Bolsonaro é visto sorridente, cercado por seguranças, enquanto faz gestos de "vitória" com as mãos. Ele adentra a Assembleia Legislativa do país vizinho, dando início às formalidades da posse.

VEJA MAIS

Javier Milei realizará o juramento perante a assembleia e proferirá um discurso na escadaria do Palácio Legislativo, situado em frente à Praça do Congresso.

Posteriormente, o presidente argentino seguirá para a Casa Rosada, onde empossará os ministros de governo na Sala Branca. Em seguida, participará de uma cerimônia religiosa na Catedral Metropolitana de Buenos Aires.