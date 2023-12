Javier Milei assume a Presidência da Argentina neste domingo (10) prometendo choque econômico

Javier Milei, economista libertário e ultraliberal de 53 anos, assume a Presidência da Argentina neste domingo (10) determinado a aplicar um tratamento de choque para resgatar o país de sua crise econômica, contando com a necessidade de apoio da oposição.

Desvinculado da política tradicional, a qual desdenha como "a casta", Milei prestará juramento perante o Parlamento, conforme a tradição, mas optará por um discurso direcionado aos cidadãos. Ele convocou a população a se reunir com bandeiras na praça em frente ao Congresso para ouvir suas palavras.

A posse coincide com a celebração dos 40 anos do término da última ditadura militar, iniciada em 1976 e finalizada com a posse do presidente Raúl Alfonsín, em 10 de dezembro de 1983.

Vários líderes marcam presença em cerimônia

Diversos líderes latino-americanos, como o chileno Gabriel Boric e o paraguaio Santiago Peña, além de europeus como o ucraniano Volodimir Zelensky, o húngaro Viktor Orban e o rei da Espanha, Felipe VI, marcaM presença na cerimônia.

"Esperamos que ele tenha sucesso, que esteja bem, que permitam que ele faça o que precisa ser feito. Isso é o mais importante. Ele herda um país em situação precária, na última colocação", afirmou Raúl Serenga, um aposentado de 72 anos, à AFP.