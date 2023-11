Flávio Bolsonaro apoia decisão de Lula de aplicar GLO em portos e aeroporto do RJ

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) concorda com a decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de aplicar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos do Rio de Janeiro. Em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o parlamentar manifestou apoio à medida, porém, ressaltou que ela atende a um pedido do governador do Estado, Cláudio Castro (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, principal adversário político de Lula.

“O governo fez o que o Cláudio pediu. Qualquer ajuda é bem-vinda, ainda mais nessas áreas que são federais”, declarou Flávio, filho mais velho do ex-presidente.

A medida anunciada por Lula permitirá que até maio de 2024 as Forças Armadas atuem diretamente dentro dos locais e em colaboração com a Polícia Federal. Segundo o presidente, o objetivo é estabelecer uma operação integrada de combate ao crime organizado, especificamente nos portos e aeroportos mencionados.

Os militares devem atuar nos aeroportos do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP), além dos portos de Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Itaguaí (RJ).

Para o senador Flávio Bolsonaro, o emprego de militares das Forças Armadas é importante, sobretudo nas áreas de cargas e bagagens dos portos e aeroportos. “O Rio precisa desse cinturão para combater o tráfico de drogas e armas”, disse.