PF prende miliciano que seria o alvo em execução de médicos no RJ

Na tarde da última terça-feira (31), a Polícia Federal prendeu o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa. Ele era alvo dos traficantes que assassinaram, por engano, o médico Perseu Ribeiro de Almeida, com outros dois colegas, em um quiosque, na Barra da Tijuca, no início de outubro.

Dalmir Pereira Barbosa, pai de Taillon, também foi detido. Os dois são apontados pelo Ministério Público do Rio como integrantes de uma quadrilha que atua em regiões da Zona Oeste da cidade. Três seguranças dos suspeitos, também foram presos.

Além das prisões, agentes da PF e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também foram cumpriram dois mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos.