Médicos mortos no Rio de Janeiro são enterrados neste sábado (7)

Neste sábado (7), acontece o enterro dos três médicos assassinados a tiros no Rio de Janeiro. O médico Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, será velado em São Paulo, no Cerimonial do Pacaembu, até às 14h, aberto ao público. O ortopedista Diego Bomfim, de 35 anos, está sendo velado em sua cidade natal, Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Já o velório do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, acontece em Ipiaú, na Bahia.

Os médicos foram mortos na madrugada da última quinta-feira (5), vítimas de um tiroteio em um quiosque na orla da Barra da Tijuca. Diego Ralf Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, está sendo velado em Presidente Prudente, onde a prefeitura local também expressou seu profundo pesar pela trágica morte do médico. "Ele também foi servidor municipal no período de julho de 2015 a janeiro de 2016, quando atuou como clínico geral na Unidade Básica de Saúde da Cohab (Cohabão)", disse em nota. Seu enterro também ocorreu nesta manhã, no Cemitério Municipal Campal.

O corpo do ortopedista Perseu Ribeiro Almeida foi transportado diretamente do Rio de Janeiro para Ipiaú, com o governo do Estado da Bahia fretando uma aeronave. Seu velório, que está sendo realizado com a presença de amigos íntimos e familiares, aberto ao público. O médico e professor Marcos de Andrade será velado no Cerimonial Pacaembu e sepultado na tarde deste sábado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)