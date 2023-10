Médicos mortos no Rio foram alvos de pelo menos 33 tiros de pistola

Os três médicos mortos e o quarto ferido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quinta-feira (5), foram alvos de ao menos 33 disparos de pistola. As cápsulas foram recolhidas pela Polícia Civil (PC) do Rio nesta manhã.

Segundo o jornal O Globo, os criminosos teriam usado uma pistola calibre 9mm. O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada, em um quiosque na Avenida Lúcio Costa. Momentos antes, os amigos chegaram a registrar a confraternização em uma foto juntos.

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para investigar o triplo homicídio e, até o momento, não deu mais informações sobre possíveis motivos e linhas de investigações.

Um dos médicos assassinados, Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP). Os profissionais estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia, área em que eram especializados.

Investigação

Na manhã desta quinta-feira, o Diretor Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ter determinado a cooperação com a Polícia Civil para investigar a morte dos três médicos. O Delegado Geral da PC, Arthur Dian, afirmou que “nenhuma hipótese pode ser descartada”. O órgão enviou ao Rio de Janeiro, uma equipe com dois delegados e seis investigadores para a apuração do caso.

“Pode ter sido um equívoco. Mas a gente viu que é uma execução, que pode ter tido uma outra motivação”, contou em entrevista à CBN. “Pode ter uma motivação política? Pode ter, mas a gente ainda não pode ser conclusivo nesse fato”, acrescentou o delegado da Polícia Civil.

Quem eram os médicos assassinados no Rio de Janeiro

Os três médicos vítimas de homicídio no Rio de Janeiro são:

Marcos de Andrade Corsato, 63 anos,

Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos,

Diego Ralf Bomfim, 35 anos.

Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos, foi o único sobrevivente da tragédia. O médico levou três tiros e foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. De acordo com a unidade, seu quadro de saúde é estável.

Os profissionais atuavam em São Paulo e estavam no Rio de Janeiro para o Congresso Internacional de Ortopedia, realizado entre quinta-feira (5) e sábado (7).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)