Médicos tiraram foto juntos minutos antes de serem assassinados em quiosque no Rio de Janeiro

Os quatro médicos ortopedistas que foram alvo de um ataque a tiros na madrugada desta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, fizeram uma foto juntos poucos minutos antes do crime. Três deles - Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida – morreram no ataque. A quarta vítima, Daniel Sonnewend Proença, levou ao menos três tiros e foi encaminhada com vida a um hospital da região.

No final da manhã desta quinta-feira, a polícia informou que mais de trinta tiros foram disparados contra os profissionais. No local do crime, a perícia colheu 33 estojos (sobras de projéteis) de pistola calibre 9 mm de cano curto.

VEJA MAIS

O crime ocorreu no Quiosque do Naná, na Avenida Lúcio Costa, na Praia da Barra da Tijuca, em frente ao Hotel Windsor, onde os quatro médicos estavam hospedados. Eles viajaram de São Paulo para o Rio de Janeiro com o objetivo de participar de um congresso internacional de ortopedia, que começou nesta quinta-feira, também no Hotel Windsor.

Um dos mortos, Diego Ralf Bomfim, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP).