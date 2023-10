Médicos assassinados no RJ: crime pode ter ‘relação com a atuação de 2 parlamentares’, diz Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino sugeriu que o assassinato de três médicos, na madrugada desta quinta-feira (5), pode ter relação “com a atuação de dois parlamentares federais”. Por isso, a Polícia Federal também vai acompanhar as investigações sobre o crime.

Um dos médicos mortos é Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim. A parlamentar namora o também deputado federal Glauber Braga. Ambos são do PSOL, mas Sâmia foi eleita por São Paulo e Glauber, pelo Rio de Janeiro.

“Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares”, escreveu Dino, em suas redes sociais.

Ele informou ainda que conversou com o governador do Rio, Cláudio Castro e que Polícia Civil e Polícia Federal já estão realizando diligências investigatórias. “Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do Estado. Eu estou indo para a Bahia, reforçar ações lá. Reitero a minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas”, declarou o ministro.