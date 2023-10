Irmão da deputada Sâmia Bomfim é um dos três médicos assassinados em quiosque no RJ

Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, médico ortopedista que morreu após a ataque a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5), é irmão da deputada da deputada federal Sâmia Bomfim, do PSOL (SP).

Conforme imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e relato de testemunhas, homens armados desceram de um carro branco e abriram fogo contra quatro médicos que estavam no quiosque. Atingido pelos tiros, Diego foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Além dele, os médicos Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, morreram no ataque. Os três são de São Paulo e estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia. O outro médico que estava com o grupo, Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra.

Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, da Universidade do Oeste Paulista, Diego Ralf Bombim era especialista em Ortopedia e Traumatologia, em cirurgia do pé e tornozelo e em reconstrução óssea.

Nas redes sociais, ele postava fotos ao lado da família e com o sobrinho Hugo, filho de Sâmia. A deputada federal é filha de Antonia Bomfim e Domingos Bomfim e irmã de Dayane e Diego, segundo informações da biografia dela, que consta do site da Câmara de Vereadores de São Paulo.