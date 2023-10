Médicos mortos no Rio: único sobrevivente levou três tiros e segue internado

Único sobrevivente do ataque a tiros contra quatro médicos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, Daniel Sonnewend Proença, foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele levou pelo menos três tiros e seu quadro de saúde é estável, de acordo com o hospital. A família tenta transferência para uma unidade de saúde privada.

Daniel Proença tem 33 anos e estava em um quiosque na Barra da Tijuca, na companhia de Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida, quando homens armados desceram de um carro branco, por volta da 1 hora da madrugada, e atiraram contra os quatro médicos.

O grupo viajou de São Paulo para o Rio de Janeiro com o objetivo de participar de um congresso internacional de ortopedia, que começaria nesta quinta-feira, no mesmo hotel em que estavam hospedados e que fica em frente ao quiosque onde ocorreu o crime. De acordo com a polícia, mais de 20 tiros foram disparados contra os médicos. Marcos, Diego e Perseu morreram no ataque.

O único sobrevivente, Daniel Proença, se formou em 2016 pela Faculdade de Medicina de Marília, no interior de São Paulo. Ele é especialista em cirurgia ortopédica, traumas, reconstrução e alongamento ósseo.