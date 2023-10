Médicos mortos no RJ: Sâmia Bomfim ‘está devastada’ e família cobra ‘profunda investigação’

Os deputados Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Glauber Braga (PSOL-RJ) divulgaram nota sobre o assassinato de três médicos alvos de um ataque a tiros num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). Um dos mortos, Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, é irmão de Sâmia.

Assinada pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), "delegada" pelo casal de parlamentares para responder à imprensa, a nota afirma que a deputada “está devastada”, assim como o marido, Glauber.

“Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores”, afirma o casal, na nota.

Veja a nota na íntegra

Hoje acordamos com a notícia estarrecedora do assassinato de Diego Ralf Bomfim, irmão da companheira e deputada federal Sâmia Bomfim, e mais dois médicos que estavam com ele, Marcos de Andrade Consato e Perseu Ribeiro Almeida. Nos solidarizamos com todos os familiares de todas as vítimas desse crime bárbaro.

Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio, que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento.

Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores.

Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério.

Fernanda Melchionna,

delegada por Sâmia Bomfim e Glauber Braga