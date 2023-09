Para Flávio, penas duras do STF a réus do 8 de janeiro são recado para Bolsonaro

Para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) as duras penas – que variam de 14 a 17 anos de prisão - impostas aos primeiros réus julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro, ocorridos em Brasília, são um recado para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista ao Globo, Flávio sugeriu que os ministros da Corte buscam condenar seu pai como mentor de uma suposta tentativa de golpe de Estado.

VEJA MAIS

“Eles querem insistir com a tese de que há um mentor intelectual disso tudo e não há. Simplesmente não. Eles querem dizer que é o Bolsonaro, mas como não tem prova, ficam prendendo para ver se forçam uma delação”, disse.

O senador afirma que Jair Bolsonaro não teve nenhuma relação com a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes e ressalta que o ex-presidente nem estava no Brasil no dia dos ataques.

“Eu tenho certeza que é isso [tentativa de incriminar Bolsonaro]”, declarou. “Mas é mais uma vez à revelia da lei. Como é que alguém vai abolir o Estado democrático de Direito… vai assumir quem a presidência do Brasil? Não tem lógica, não tem pé nem cabeça essa tese, mas é o que ele [Moraes] quer, porque ele quer e acabou. É a vontade dele, não é a lei”, continuou o senador.

Flávio comparou ainda a punição imposta a Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu julgado pelo 8 de janeiro, com penas por crimes violentos e ainda com a punição dada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do tríplex do Guarujá.

Em fevereiro de 2019, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa punição foi reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça (STF) a 8 anos e 10 meses apenas dois meses depois da condenação. Posteriormente, sua condenação foi anulada pelo STF.

“A pena de 17 anos é maior do que para estuprador, do que para alguém que matou outra pessoa ou para alguém que roubou o Brasil como o Lula. Então há uma clara desproporcionalidade”, afirmou Flávio.