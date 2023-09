STF: Terceiro réu por atos golpistas de 8 de janeiro é condenado a 17 anos de prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu mais uma sentença nesta quinta-feira (14) condenando Matheus Lima de Carvalho Lázaro a uma pena de 17 anos de prisão. Ele é o terceiro réu a ser condenado pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. Além da condenação penal, ficou decidido que Matheus, juntamente com outros investigados, deve pagar solidariamente o valor de R$ 30 milhões como ressarcimento pelos danos causados durante a depredação das sedes dos Três Poderes.

Matheus, que é residente em Apucarana (PR), foi detido na Esplanada dos Ministérios no dia dos ataques portando um canivete, após sair do Congresso Nacional. De acordo com as investigações, ele defendeu a intervenção militar como meio de tomar o poder por parte do Exército em mensagens enviadas a parentes durante os atos.

A maioria dos ministros do STF concordou, com base no voto do relator Alexandre de Moraes, que o réu cometeu crimes que incluem associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Durante o julgamento, a advogada Larissa Lopes de Araújo, que representou o réu, chorou e acusou o STF de não respeitar a Constituição. Ela argumentou que Matheus não participou da depredação, citando imagens de câmeras de segurança que mostram o acusado em locais distantes da Esplanada durante menos de cinco minutos de filmagem. Afirmou que seria impossível para ele causar os danos em três prédios em tão pouco tempo.