Governo federal determina uso de GLO em meio à crise de segurança no Rio de Janeiro

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (1º) o decreto que impõe o emprego de tropas das Forças Armadas em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A medida, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abrange os portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos, juntamente com os aeroportos do Galeão e Guarulhos.

O presidente Lula destacou que esse decreto visa a estabelecer uma operação integrada de combate ao crime organizado, especificamente nos portos e aeroportos mencionados.

VEJA MAIS

O anúncio foi feito durante uma reunião no Palácio do Planalto, que contou com a presença dos ministros José Múcio (Defesa), Flávio Dino (Justiça) e Rui Costa (Casa Civil), além dos comandantes das Forças Armadas.

Durante a coletiva, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enfatizou que a medida busca desestruturar financeiramente o crime organizado, ressaltando a necessidade de combater suas fontes de financiamento.

A decisão de empregar a GLO surge em um momento de crise no Rio de Janeiro, após ações violentas de milicianos. Essas medidas vêm quase dez dias após um ataque de milicianos que resultou no incêndio de 35 ônibus e trens no Rio. As ações foram uma resposta dos criminosos à morte de Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, um dos líderes da maior milícia do estado.