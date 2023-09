Flávio Bolsonaro promete luta caso Dino seja indicado ao STF

Diante das especulações sobre uma possível indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) prometeu agitar o processo de aprovação de Dino.

“Tenho a convicção de que Dino não passa no Senado”, disse Flávio a O Globo. “É um perigo botar no Supremo alguém que vai simplesmente perseguir a política e os políticos que ele não goste”, comentou o filho 01 de Jair Bolsonaro, que classificou como “preocupante” a possibilidade de Dino para a vaga que será aberta com a aposentadoria de Rosa Weber.

“Uma pessoa que persegue a política, que usa o aparato público, usa a Polícia Federal para direcionar investigações, para ter acesso a informações privilegiadas de inquéritos sigilosos”, criticou o senador da oposição.



O comportamento combativo e debochado do ministro da Justiça alimenta na oposição a impressão de que Dino dirige as ações da Polícia Federal contra opositores, especialmente num momento em que o entorno do ex-presidente Bolsonaro se tornou alvo de tantas operações policiais.

A base governista no Senado soma hoje 55 votos, e o ministro indicado pelo presidente para o STF precisa de apenas 41, metade dos senadores, na votação do plenário, feita logo na sequência da aprovação do nome na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



A última indicação para o STF reprovada pelos senadores, como destacou O Globo, ocorreu no em 1894, no governo do marechal Floriano Peixoto.



A ida de Dino para o STF limparia o terreno para o PT, que trabalha nos bastidores para tomar do ministro do PSB o comando da segurança pública. Entre as opções aventadas pelo partido está cindir o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou simplesmente trocar de ministro. O partido também já calcula a possibilidade de Dino deixar a perspectiva de sucessão de Lula caso venha mesmo a assumir uma cadeira no STF.

