Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco pede retratação de Lula por fala sobre Israel

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu, nesta terça-feira (20), uma retratação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as falas polêmicas envolvendo o conflito na Faixa de Gaza.

“Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula, que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes entre as nações, motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada”, afirmou em discurso no plenário da Casa Alta.

Segundo a análise de Pacheco, apesar da reação de Israel ser “indiscriminada e desproporcional”, os ataques contra o Hamas não podem ser comparadas ao Holocausto. “Ainda que a reação perpetuada pelo governo de Israel venha a ser considerada indiscriminada e desproporcional, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo”, disse.

O presidente do Senado reforçou que a Casa condena o “ataque terrorista” do Hamas a Israel e também “reações desproporcionais e o uso de violência irracional que tenham ocorrido ou estejam ocorrendo na Faixa de Gaza”.

“Contudo, não podemos compactuar com as afirmações que compararam a ação militar que está ocorrendo na região neste momento com o Holocausto, o genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial”, pontuou.

No último domingo (18), Lula comparou as ações israelenses na Faixa de Gaza ao extermínio de 6 milhões de judeus promovido por Adolf Hitler (1889-1945) na 2ª Guerra Mundial (1939-1945).