O que significa persona non grata? Entenda o termo atribuído a Lula pelo governo israelense

Após ter comparado as ações do exército israelense na Faixa de Gaza com o Holocausto, durante coletiva de imprensa na Etiópia no último domingo (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi classificado como “persona non grata” em Israel, até que se desculpe pela declaração. O termo foi atribuído pelo ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, ao repercutir a fala do presidente brasileiro. Apesar de não ser mais bem-vindo em território israelense, Lula não foi expulso do país.

“Persona non grata” é uma medida utilizada em relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é bem-vindo naquele país. Na prática, isso significa que o diplomata ou representante estrangeiro, como o presidente Lula, não será reconhecido como membro de uma missão diplomática, nem receberá status diplomático ou consular, imunidades e privilégios garantidos internacionalmente caso desembarque no território onde foi declarado persona non grata.

A classificação costuma ser utilizada para punir diplomatas que cometeram infrações e até mesmo para expulsá-los, caso sejam acusados de espionagem. O termo também serve para comunicar, simbolicamente, algum tipo de descontentamento entre os dois países – o que ocorre neste momento entre Brasil e Israel.

Repercussão da fala de Lula

Além da classificação de Lula como persona non grata, o governo israelense convocou o embaixador brasileiro, Frederico Meyer, para uma conversa de repreensão no museu do Holocausto, em Jerusalém, nesta segunda (19). O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, acrescentou em uma publicação no X (antigo Twitter): "Não perdoaremos e não esqueceremos - em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao Presidente Lula que ele é 'persona non grata' em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras".

A reunião com o embaixador brasileiro representa uma mudança de protocolo para encontros com diplomatas e representantes de nações estrangeiras. A regra é que o encontro deveria acontecer no Ministério das Relações Exteriores, em Israel

“Esta manhã convoquei o embaixador brasileiro em Israel para o Museu do Holocausto, o lugar que testemunha mais do que qualquer outra coisa o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo membros da minha família”, justificou o chanceler Israel Kantz, no X, antigo Twitter.