Secretário de Estado dos EUA chega ao Brasil nesta terça (20) para encontro com Lula

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegará ao Brasil na noite desta terça-feira (20) para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e participar de reuniões do G20, evento que será presidido pelo Brasil este ano e reúne as maiores economias do mundo. O encontro com Lula deve ocorrer na quarta (21), quando serão discutidas questões bilaterais e globais entre Brasil e Estados Unidos.

O conflito entre o exército israelense e o grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza, também deve ser pautado na ocasião. Blinken, que ocupa o cargo equivalente ao de ministro das Relações Exteriores nos EUA, é um dos nomes que tem atuado na negociação diplomática internacional pelo cessar-fogo. O encontro com Lula ocorre em meio à repercussão da fala do presidente brasileiro na Etiópia, no último final de semana, quando comparou os ataques de Israel aos palestinos com o holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Nesta segunda (19), o governo de Israel declarou que Lula é “persona non grata”, o que significa que o representante oficial brasileiro não é bem-vindo no país, até que peça desculpas pela declaração dada. O embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, também foi convocado para uma repreensão pública no museu do Holocausto, em Jerusalém.

Em contrapartida, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, para uma reunião no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. O governo brasileiro também solicitou o retorno de Meyer de Tel Aviv para o Brasil.

Agenda do secretário americano

Os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e EUA devem ser abordados por Antony Blinken em sua visita ao país, que também deve reiterar o apoio dos EUA nos seguintes temas: a presidência do Brasil no G20, no Rio de Janeiro, e a realização de uma reunião entre ministros das Relações Exteriores no evento; a parceria Brasil-EUA pelos direitos trabalhistas; e a cooperação na transição energética.

A reunião do G20 com a presença de Blinken está marcada para quarta (21). Ainda na América do Sul, o secretário de Estado dos EUA deve ir até Buenos Aires, para se encontrar com o presidente argentino Javier Milei.