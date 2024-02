Embaixador israelense é convocado pelo Itamaraty para reunião

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, foi convocado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para uma reunião entre o governo brasileiro e Israel. O encontro, realizado no Museu do Holocausto nesta segunda-feira, 19, acontece após as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Holocausto.

No último domingo (18), o mandatário brasileiro comparou as ações das Forças israelense em Gaza ao Holocausto -- genocídio cometido por Hitler contra os judeus na Segunda Guerra.

Em nota, o Itamaraty, no Rio de Janeiro, justificou que a convocação se dá “diante da gravidade das declarações do governo de Israel”.

Nesta segunda-feira, o governo israelense decidiu realizar uma reunião com Meyer no museu do Holocausto, em Jerusalém. Normalmente, o encontro aconteceria no Ministério das Relações Exteriores. A mudança no protocolo é vista como ato simbólico após as declarações de Lula.

O governo israelense também declarou que Lula é considerado uma "persona non grata", que significa quando um representante oficial estrangeiro não mantém mais o status diplomático ou consular, tampouco as imunidades e privilégios correspondentes.

Com isso, Lula pode ser impedido de ser recebido em visitas oficiais ao país. No entanto, a medida não autoriza sua expulsão ou remoção compulsória caso o presidente viaje ao país de férias, por exemplo.