Chanceler Mauro Vieira debaterá crise com Israel no Senado em março após declarações de Lula

O chanceler Mauro Vieira está agendado para comparecer à Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado em março para discutir a crise diplomática entre Brasil e Israel, gerada após declarações do presidente Lula sobre o conflito entre israelenses e o grupo terrorista Hamas.

O convite foi feito pelo presidente da CRE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), que anunciou a negociação em uma rede social nesta terça-feira (20). As reações intensas de Israel às declarações de Lula levaram o governo do país a declarar o presidente brasileiro como "persona non grata".

Renan Calheiros afirmou que o chanceler concordou em comparecer na primeira semana de março para esclarecer dúvidas dos senadores e discutir a crise. Enquanto isso, a oposição, que desejava convocar Mauro Vieira, vê o movimento como uma estratégia para enfraquecer suas tentativas.