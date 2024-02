Impeachment Lula: pedido de saída do presidente provoca confronto entre Gleisi e Zambelli

A comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre a ação israelense contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza e o genocídio de judeus durante o regime nazista de Adolf Hitler desencadeou uma discussão acalorada nas redes sociais, envolvendo a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann (PT-PR). No Twitter, Gleisi chamou Zambelli de "pistoleira" e a acusou de propagar fake news, enquanto Zambelli retaliou afirmando que preferia ser "pistoleira de fato do que amante (de fato?) na lista da Odebrecht".

O embate surgiu após Zambelli anunciar um requerimento de impeachment contra o presidente, citando as declarações de Lula durante um encontro na Etiópia, onde ele condenou a atuação de Israel como "genocídio". Gleisi defendeu Lula, classificando o pedido de impeachment como uma piada. Zambelli, por sua vez, afirmou já ter o apoio de 89 bolsonaristas e se mostrou satisfeita pelo incômodo causado pelo seu pedido.

O requerimento de impeachment deve ser protocolado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, conforme anunciado pela assessoria de Zambelli. Até o momento, 113 parlamentares, incluindo de partidos da base o presidente, assinaram o pedido de afastamento. A fala de Lula gerou repercussões diplomáticas negativas, levando à sua consideração como "persona non grata" em Israel.