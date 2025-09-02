Capa Jornal Amazônia
Políticos do PSOL e PT no Pará esperam condenação de Bolsonaro: ‘Motivos não faltam’

Bolsonaro e outros 7 réus estão sendo julgados pela 1ª Turma do STF

O Liberal
fonte

Ex-presidente foi desaconselhado a ir ao tribunal devido ao seu estado de saúde (Sérgio Lima/AFP)

No Pará, políticos aliados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e críticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais, nesta terça-feira (2/9), para defender a condenação do chamado núcleo 1, ou núcleo crucial, da trama golpista, que está sendo julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Bolsonaro, a ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) tem outros sete réus, incluindo militares e ex-ministros. O principal alvo dos políticos governistas, no entanto, é o ex-presidente.

“BRASIL SOBERANO e BOLSONARO CONDENADO!”, escreveu na plataforma X (antigo Twitter) o deputado federal Airton Faleiro (PT).

Em outro post, o parlamentar criticou a ausência do ex-presidente na sessão de julgamento. “Mais uma vez, Bolsonaro mostra sua covardia ao fugir do próprio julgamento. Quem não deve, não teme”.

De acordo com advogados de Bolsonaro, o ex-presidente foi desaconselhado a ir ao tribunal devido ao seu estado de saúde. Ele tem sofrido crises de soluço, que em alguns momentos provocam vômitos.

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) publicou um vídeo de seu pronunciamento desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no qual falou sobre o julgamento do ex-presidente. “Bolsonaro no banco dos réus. Ataques ao sistema eleitoral. Tentativa de golpe. Planejamento de assassinato do presidente, do vice e de ministro do STF. E não podemos esquecer: a tragédia da pandemia de Covid-19, quando milhares de vidas foram perdidas pela negligência criminosa do governo”, escreveu a parlamentar em seu perfil no Instagram.

“Motivos não faltam. O Brasil exige justiça. Bolsonaro tem que responder pelos seus crimes e o lugar de quem ataca a democracia e a vida do povo é na cadeia”, acrescentou Lívia.

Já o deputado estadual Bordado (PT) compartilhou um post do PT do Pará, anunciando o início do julgamento. “Nesta terça-feira, às 8h, começa o julgamento do homem que tentou dar um golpe de Estado e planejou matar nosso presidente Lula! O golpista vai responder por seus crimes contra a democracia. Não fique de fora deste momento histórico! VAMOS JUNTOS E JUNTAS ACOMPANHAR A JUSTIÇA SENDO FEITA!”, escreveu.

