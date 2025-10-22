Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PGR defende afastamento de Dr. Daniel Santos após nova suspeita de corrupção

Órgão cita compra de imóvel em Fortaleza e pede cassação de liminar no STJ

Maycon Marte
fonte

Prefeito de Ananindeua volta a mira da justiça após compra suspeita (Foto: Arquivo Pessoal)

Em novo desdobramento do processo que investiga supostas atividades corruptas cometidas pelo prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (PSB), a Procuradoria-Geral da República (PGR) defende novamente o seu afastamento do cargo. O processo apura suspeitas de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Em resposta ao Grupo Liberal, a PGR confirma que enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), recomendando que a Corte rejeite o pedido de habeas corpus feito pelo prefeito e pedindo o cancelamento da liminar que o mantém no cargo.

“A PGR confirma o envio de parecer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo não conhecimento do habeas corpus do prefeito e pela cassação da liminar que o mantém no cargo, para restabelecer a decisão que determinou seu afastamento. O parecer agora será analisado pelo STJ, que vai decidir sobre as próximas medidas”, diz a procuradoria.

Não seria a primeira vez que Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua, a segunda maior cidade do Pará. O mesmo já havia acontecido após a investigação conduzida pelo Ministério Público do Pará (MPPA) encontrar indícios de favorecimento a empresas em licitações no município. Em troca, essas empresas teriam arcado com despesas pessoais do prefeito, comprando terrenos e casas em seu nome e, posteriormente, no de sua esposa, a deputada federal Alessandra Haber (MDB).

O primeiro afastamento foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) no dia 5 de agosto, mas o prefeito conseguiu recorrer da decisão e, no dia seguinte, já estava de volta ao posto. Esse retorno foi possível graças a uma liminar do STJ.

Uma das negociações que chamam a atenção da investigação é a compra de uma casa na cidade de Fortaleza (CE). A residência fica de frente para o mar e está avaliada em R$ 2,5 milhões, com um espaço de 256 metros quadrados e três vagas de garagem, além de possuir móveis de R$ 1,1 milhão, alcançando R$ 4,1 milhões no total. O pagamento do imóvel foi feito mediante dez depósitos bancários divididos entre pelo menos cinco empresas e quatro pessoas físicas.

Embora essa aquisição salte aos olhos da Justiça, a compra não consta no processo em tramitação por ocorrer apenas depois da primeira decisão. O contrato de compra foi assinado em nome da esposa do investigado, a deputada federal Alessandra Haber (MDB), no dia 6 de agosto, apenas um dia após o afastamento do cargo. A nova aquisição é utilizada pela PGR para defender o novo afastamento do prefeito.

Segundo o parecer da PGR, “constata-se que Dr. Daniel Santos continua praticando atos que, supostamente, classificam-se como ilícitos criminais, tais como a lavagem de dinheiro”. A entidade destaca os resultados obtidos com a investigação e enfatiza a gravidade da situação.

“Todos os supostos crimes cometidos, em tese, pelo prefeito, como inúmeras fraudes aos processos licitatórios municipais; corrupção passiva; concussão e lavagem de dinheiro. Os referidos fatos são extremamente graves e autorizam o afastamento [de Dr. Daniel] da Prefeitura”, diz a Procuradoria.

Histórico de fraude

O Ministério Público do Pará (MPPA) identificou um esquema de fraudes em licitações que somam R$ 115 milhões na Prefeitura de Ananindeua. Segundo os promotores, o proprietário de duas empreiteiras vencedoras dos contratos suspeitos teria pago parcelas da compra de uma fazenda avaliada em R$ 16 milhões, adquirida pelo prefeito no interior do estado.

O MPPA também aponta que outros fornecedores da prefeitura custearam outra fazenda, de R$ 1,4 milhão, além de quitar R$ 300 mil referentes a um jato Cessna Citation Jet ligado à agropecuária do prefeito. Teriam ainda desembolsado R$ 1,1 milhão em diesel e adquirido uma retroescavadeira por R$ 870 mil. O caso inclui também a compra recente de uma casa de praia na região de Fortaleza.

VEJA MAIS

image Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões
Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

image Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda
Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

image Ananindeua: MPPA apresenta denúncia contra o prefeito Daniel Santos por crimes de corrupção
Segundo o MPPA, a medida é justificada a partir de indícios dos crimes de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios, lavagem de capitais e organização criminosa

Procurada, a assessoria do prefeito não respondeu aos questionamentos. A defesa de Dr. Daniel, no entanto, argumenta que os documentos relativos à casa de praia não fazem parte da investigação original e, portanto, não podem justificar o afastamento decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em manifestação obtida pela coluna de Matheus Leitão, da Veja, os advogados afirmam que não há base legal para retirar do cargo “um prefeito eleito com cerca de 84% dos votos válidos” e pedem a exclusão do parecer da Procuradoria-Geral da República do processo. Em nota anterior, o prefeito declarou ser “médico e empresário”, ressaltando que todo o seu patrimônio foi “construído de forma lícita e transparente, conforme a lei”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prefeito de ananindeua
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Cassação

PGR defende afastamento de Dr. Daniel Santos após nova suspeita de corrupção

Órgão cita compra de imóvel em Fortaleza e pede cassação de liminar no STJ

22.10.25 20h09

Entidades pedem que governo crie Comissão da Verdade Indígena para apurar crimes da ditadura

22.10.25 18h43

'Projeto é disputar Senado, mas não depende só do meu desejo', diz Costa Filho

22.10.25 18h13

Comissão de Ética da Câmara arquiva representação contra Eduardo Bolsonaro

22.10.25 18h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

MARCO

TJPA garante exclusividade à marca paraense e barra uso indevido de nome por empresa do Paraná

Especialista explica como a vitória histórica protege direitos de empreendimentos regionais e marca um avanço na defesa da concorrência frente a grandes empresas nacionais

16.10.25 13h43

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda